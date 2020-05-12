صرّح مصدر مقرب من مسلسل “البرنس” الذي يلعب فيه الفنان “محمد رمضان” دور البطولة بعض التفاصيل المهمة التي ستشهدها أحداث الحلقات المتبقية من العمل الدرامي، الذي حاز علي إعجاب وأشادة الملايين وتصدر محركات البحث وأصبح التريند الأول علي مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث كشف المصدر أحداثا شيقة مرتقبة للجمهور في الحلقات المقبلة، كتوسط الفنانة اللبنانية “نور” التي تجسد شخصية “علا” والتي طالما أحبها “رضوان البرنس” حتى بعد زواجه من نجلاء بدر، حيث تتوسط له لدى صاحب العمل الذي تعمل به وهو “كمال بيه”، والذي يعمل على إخراج “رضوان” من السجن كي يبدأ خطة الانتقام من أشقائه الذين قتلوا زوجته وابنه.

وأكد أن “عادل” الأخ الأصغر لـ”رضوان” سيكون له دوراً مؤثراً في خطة انتقام “رضوان”، للإيقاع بإخوته، إلا أن الخطة ستشهد تدخلًا لم يكن في الحسبان؛ إذْ يكتشف “فتحي” الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، خيانة زوجته فدوى “روجينا” مع شقيقه “ياسر” الذي يقوم بشخصيته الفنان “محمد علاء”، وأنها ستكون “حامل” منه في حين أن أحمد زاهر زوجها لا يُنجب فيقوم الأخير بقتل شقيقة.

إلا أن “فتحي” سيكتشف احتفاظ “فدوى” بالتسجيل الصوتي الذي شهد تفاصيل مؤامرة أشقاء “رضوان” عليه الأمر الذي سيجعله يقتلها أيضًا، وسيكون ما يفعله محمد رمضان في خطته هو تخليص ابنته “مريم” من أيديهم لأنها ستتعرض للخطف من “عبير” التي تجسدها الفنانة رحاب الجمل، وذلك لمساومة “رضوان” وتهديده بها إلا أنه سيخلصها منهم .

يُذكر أن مسلسل “البرنس” من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش،من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو مسلسل اجتماعي يعرض نموذج من مشكلة “الميراث” ومايترتب عليها من صراعات بين الإشقاء والأقارب في المجتمعات العربية.