انتقادات واسعة أثارها مشهد من المسلسل الخلیجي “أمنیزیا” بعد عرض أول حلقتین منه.

المشهد جمع بطلي العمل الممثلة الكویتیة #فاطمة الصفي وحمد أشكناني، حیث ظھرت الصفي وهي بحضن اشكناني، الامر الذي اعتبره الجمهور الخليجي لا يتماشى مع العادات والتقاليد، وأنّ هذه المشاهد واللقطات لا تناسب الدراما الخلیجیة. ولم تسلم فاطمة الصفي من الهجوم، حيث اعتبروا أنها تجاوزت الخطوط الحمر وطالبوا بمحاسبتها.



المسلسل من تأليف الدكتورة حنين عمر وإخراج رودني حداد، ومن انتاج “إيغل فيلمز”، ويشارك في بطولته إلى جوار فاطمة الصفي وحمد اشكناني، ديامان بو عبود، كارول عبود، إيلي متري، ختام اللحام وسنتيا كرم، وهو ينتمي إلى الدراما التشويقية من 8 حلقات، ويحكي عن رسامة تفقد ذاكرتها بطريقة غامضة.