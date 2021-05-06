يحقق مسلسل “اللي مالوش كبير” ضجة كبيرة في أوساط المتابعين خصوصاً أنه يجمع الزوجين الممثلين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

وفي هذا السياق تناقل عدد من الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً التقطت خلال تصوير أحد مشاهده وظهر فيها الممثلان وهما يتعانقان.

وإثر هذا نشرت ياسمين عبر حسابها الخاص على التطبيق صورة لهما ظهر فيها العوضي وهو يشعر بالألم في منطقة الفك فيما تقوم هي بالضحك. ولفتت من خلال التعليق إلى أنه تألم بسبب شدّة العناق.

وكتبت: “الخديوي أخد بالروسية… دة الحضن الحقيقي، حضن عنيف”. وتفاعل معها الكثيرون وحققت الصورة أكثر من 463 ألف إعجاب.

ومما جاء في التعليقات: “عملتِ إيه في الخديوي يا ياسمين قصدي يا غزل؟ على الله حكايتكم” و”أجمل حلقة دي ولا أي انتو تعملوا مسلسلات سوا كتير بقي” و”أحلى كابل في الدنيا الله يحميكوا ويحفظكوا ويخليكوا لبعض”.



