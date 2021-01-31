استقبلت أسرة مصفف الشعر الراحل ” محمد الصغير ” العزاء في منزله بالشيخ زايد لليوم الثاني على التوالي مساء أمس السبت عقب صلاة المغرب .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على والإعلام على الحضور وتقديم واجب العزاء جاء من بينهم : أحمد حلمي ورامز جلال وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وأحمد رزق وزوجته وياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي وماجد المصري والسيناريت مدحت العدل .

كما حضر كلا من الفنانين أحمد زاهر وعائلته ودنيا عبد العزيز ومحمد هنيدي ودرة وزوجها المهندس هاني سعد ونادية الجندي وشريف رمزي ورامي صبري وأحمد السعدني ومحمد جمعة وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا وجميلة عوض والمنتج محمد حفظي .

بالإضافة إلى دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وإلهام شاهين وجمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك ومصمم الأزياء هاني البحيري .

يذكر أن محمد الصغير كان قد رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .