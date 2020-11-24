أطلقت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك فيديو كليب جديدا تحت عنوان “حطو The MASK”، شاركها بغنائه مخرج العمل إيلي داوود، بهدف التوعية للارتداء الكمامة غير انها جاءت مليئة بالايحاءات بدءا بعنوان الاغنية.

وبدأ الفيديو كليب بصورة الخفاش، لتظهر ميريام بعد ذلك وهي ترتدي فستانا مغريا باللون الزهري فتتظاهر بمعاناتها من الإنفلونزا من خلال العطس، لتؤكد بعد ذلك على أهمية ارتداء الكمامة مرددة عبارة “حطو بليز” اكثر من مرة ثم كتبت كلمات نابية ضد الصين.

وحاولت عارضة الأزياء المثيرة للجدل نشر التوعية حول أهمية وضع الكمامة ولكن على طريقتها الخاصة، إذ ظهرت إلى جانب إيلي داوود بمشاهد تحمل في طياتها الكثير من الإيحاءات والإغراء حتى أن البعض ذهب لتصنيف العمل على أنه خادش للحياء ومسيء للوسط الفني، وهدفه فقط الحصول على نسبة مشاهدة عالية.

وقد تعرضت ميريام كلينك لهجوم من قبل الناشطين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “بقص إيدي إذا عم تقصدي الماسك” و “عنجد اديش كنا رجعيين و متخلفين لما كنا ننتقد هيفا وهبي من زمان طلعت شيخة قدام ميريام كلينك” و “اغنيه حلوه ورائعه بس ناقصها ألحان وكلمات وتوزيع ومغنيين” و”اكثر شي صدمني ب ٢٠٢٠ هاي الاغنيه”.