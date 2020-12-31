قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر حفظ التحقيق وإلغاء قرار وقف محمد رمضان عن التمثيل نهائياً بعد أزمة نشر عدد من الصور له مع شخصيات إسرائيلية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت نقابة المهن بياناُ قررت فيه حفظ التحقيق وإلغاء الإيقاف مع الاكتفاء بفترة إيقاف محددة. ولم تحدد اللجنة الفترة التي من المقرر أن يتم إيقافه خلالها تاركة تساؤلات عدة لدى الجمهور، بشأن إمكانية لحاق رمضان بالموسم الرمضاني المقبل.

ونشر محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع تويتر صورة من نص القرار ووجه له البعض التهنئة بالعودة للتمثيل مرة أخرى.

وبالتزامن مع القرار، أعلن محمد رمضان عن إطلاق أغنية جديدة بمناسبة العام الجديد؛ إذ نشر مقطع فيديو من الأغنية عبر صفحته على “إنستغرام”، وعلق عليه قائلًا: “كل سنة وأنتم مبسوطين وبكامل قوتكم بكرة بإذن الله أغنية السنة الجديدة يلا بينا على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

وتباينت ردود أفعال الجمهور ما بين مؤيد ومعارض لقرار نقابة المهن التمثيلية، بالسماح لمحمد رمضان بالعودة ومزاولة عمله، بعد إيقافه في نوفمبر الماضي، على خلفية صوره مع فنان إسرائيلي شهير، ولاعب كرة قدم إسرائيلي.

وتساءل جمهور الفنان المصري على مصير مسلسله الجديد “موسى” الذي تم الإعلان عن إيقاف تصويره، بعد قرار النقابة، وخاصة أنه لم يتبق سوى أقل من 120 يومًا على رمضان 2021، الذي من المقرر أن يحل فلكيًا في الـ 12 من أبريل 2021.

وبدأت الأزمة في نوفمبر الماضي، بعدما انتشرت صور لمحمد رمضان مع اللاعب الإسرائيلي الجنسية ضياء سبع، ومع المغني الإسرائيلي عومير آدام، وتعرض بعدها الفنان لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد رمضان على الهجوم عليه بسبب الصور المنتشرة، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه؛ لأن الكثيرين يطلبون التصوير معه. ورغم ادعاء محمد رمضان بأنه لم يكن يعرف أنهم إسرائيليون، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، قرارًا بوقف الفنان محمد رمضان، لحين الانتهاء من التحقيق معه.