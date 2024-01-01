لفتت حفيدة مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب الأنظار بين رواد السوشيال ميديا بملامحها الشقراء الجذابة، حيث نشر إيلي صعب جونيور مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته السيدة الحسناء كريستينا مراد، وصوراً مع ابنتهما الجميلة صوفيا.

حفيدة إيلي صعب

وانهالت التعليقات من الجمهور على المنشور، واعتبر البعض أنها تشبه جدتها والبعض الآخر اعتبر انها تشبه والدتها، مع الإشارة أن جدة صوفيا ووالدتها تتشابهان أيضاً.

وجاءت التعليقات على الشكل التالي: ” بنتكم تجننن الله يحفظها ويسعدكم”، والبعض الآخر أِشاد بجمالها وقال: “جمالها صعب مشاءلله”.

حياة “إيلي صعب” العائلية

يُذكر أن المصمم العالمى إيلي صعب متزوج من كلودين صعب التى تبلغ من العمر حالياً 59 عاماً، وكانا قد التقيا عندما كانت والدتها في زيارة لأحد محلاته، ولدى إيلي وكللا قصة حبهما بالزواج عام 1990، وزوجته ثلاثة أبناء هم “سيلو”، “إيلي جونيور”، و”مايكل”.

وكان إيلي جونيور و زوجته “كريستينا” قد دخلا القفص الذهبي في صيف 2019، وحضره وقتها عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم اليسا ونانسي عجرم وعاصي الحلاني وغيرهم. واستطاعت والدته أن تخطف الأنظار بجمالها ومظهرها الشاب، حتى أن الجمهور أدخلها في منافسه جمالية مع العروس زوجة إبنها.

وكانت كشفت كلودين زوجة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب عن استقبال حفيدتهما الأولى بنشرها صورة عبر حسابها بـ “إنستجرام”، ونشرت كلودين صورة “دمية” خلفها بعض الحلويات مهنئة إبنها إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا مراد بمناسبة ولادة طفلتهما الأولى “صوفيا”.

وتفاعل الجمهور مع الخبر متمنين للطفلة حياة سعيدة في ظل والديها وجدها وجدتها، وقدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة التي جعلت من المصمم العالمي إيلي صعب “جدّا” للمرة الأولى.

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