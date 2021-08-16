احتفل المطرب الشعبى عصام شعبان عبد الرحيم بزفاف كريمته «ندى» على أحمد فارس بحضور كوكبه من نجوم الفن الشعبى ونجوم الفن والإعلام منهم هوبا وحمو بيكا وبيسو وحرمه الفنانه ندى عبدالله والإعلامية جيهان الفقى والإعلامية علا الفقى والفنانه سوسن طه والمطربين اللبنانية منار، وأعمام العروسه المطربين عدويه وخميس شعبان عبد الرحيم. وغيرهم

وعلّق عدد كبير من محبي الفنان الراحل وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي، على الشبه الكبير الذي يجمع العروس بجدها الفنان شعبان عبد الرحيم فقد حملت الكثير من ملامحه.

يُذكر أن العروس بعيدة تماما عن الوسط الفني ونادرة الظهور الاعلامي هي وباقي اسرتها فيما عدا من اتجهوا للغناء منهم مثل عدوية وخميس شعبان عبد الرحيم.

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يُذكر أن المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم رحل عن الحياة شهر ديسمبر عام 2019، بعد صراع قصير مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم عزاؤه بمنطقة فيصل.

وحضر العزاء السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، -الذي غنى له شعبان عبد الرحيم-، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقي. وآخرين

قدم الراحل شعبان عبد الرحيم عشرات الأغاني أشهرها “مواطن ومخبر وحرامي” من فيلم يحمل نفس السم ، وأغنية “أنا بكره إسرائيل” و”متخافش من الحكومة” و”شعبان يتحدى جاكسون” و”هابطل السجاير” ساهمت في اشتراكه في عدد من الافلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم “مواطن ومخبر وحرامي”.

يُذكر أن آخر حفلات شعبان عبد الرحيم كان بموسم الرياض 2019 وظهر على كرسي متحرك بسبب كسر فى القدم، وعن جلوسه على كرسى وقت الغناء، أكد الراحل وقتها، أنه مصاب بكسر فى القدم، وإن منظمو موسم الرياض طلبوا حضوره، والجلوس على كرسي أثناء الغناء، قائلا:”أنا أغنى بفمي، ولما طلبوني قولتلهم أنا تعبان فقالوا نجبلك كرسي، والجميع كان مبسوط كما شعروا بالحزن لمرضي”.

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