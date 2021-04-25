أعربت الممثلة ” ياسمين غيث ” حفيدة الفنان المصري الراحل ” عبد الله غيث ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن استيائها من المقارنة التي تتم باستمرار بين جدها وبين الفنانين خاصة من يقوم منهم بأداء شخصيات من الصعيد .

فكتبت ياسمين غيث في منشورها مطالبة بالتوقف عن هذا الأمر قائلة : ” يا جماعة .. أنا من موقعي هذا ومع احترامي لكل الناس ووالله كلهم شاطرين وموهوبين جدا وأكيد مش مستنيني أقول كده عليهم بس لو سمحتم ممكن نبطل نقارن الفنانين بجدي ” .

وتابعت : ” ممكن نبطل نقارن أي حد عامة بجدي علشان غلط كده يا جماعة والله وظلم للناس حرام .. عبد الله غيث واحد بس وماجاش ولا هييجي زيه .. من أول رمضان كل شوية حد يبعتلي صورة ليه ومقارنات و كده ما تظلموش حد ” .

وأضافت حفيدة الفنان الراحل : ” في حاجة إسمها فنانين محترمين وموهوبين وهايلين ولا خلاف عليهم وفيه حاجة إسمها (عبد الله غيث) ” .