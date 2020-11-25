علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، حفيدة الفنان المصري الراحل وحيد سيف، الشابة “هاجر” إبنة إيناس وحيد سيف، التى أشعلت السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة وتداول روّاد مواقع التواصل صورة لها من حفل خطوبتها، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلاً كبيراً، كما أكد الجمهور أن تلك الشابة الجميلة تُشبه إلي حد كبير جدها الفنان الراحل.

حفيدة الفنان الراحل وحيد سيف في حفل خطبتها

يُذكر عن الفنان الراحل وحيد سيف أن اسمه بالكامل مصطفى سيد أحمد سيف، وولد يوم 20 آذار/مارس عام 1939 في محافظة الإسكندرية، وحصل على ليسانس من قسم التاريخ بكلية الآداب. انضم وهو شاب إلى الفرقة التمثيلية في الإسكندرية، وشارك خلال دراسته الجامعية في عدة مسرحيات، منها شكسبير وحسن ومرقص وكوهين، إنهم يدخلون الجنة.

تألق سيف في عدة مسرحيات، أهمها “مين بيحب جمعة” و”دول عصابة يا بابا” و”شارع محمد علي” و”هالو كايرو”، إضافة إلى عدة مسلسلات مثل “المال والبنون” و”سامحوني ما كانش قصدي” و”رحلة السيد أبو العلا البشري” وأفلام “رمضان فوق البركان” والمتسول.

تزوج الفنان الراحل 3 مرات، وكان من زوجاته الفنانة ألفت سكر، وهي والدة ابنه الفنان أشرف سيف الذي تزوج من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي، كما له ابن آخر يعمل بالفن، وهو الفنان ناصر سيف الذي تزوج الفنانة مروة الخطيب وانفصلا. أما آخر زوجات وحيد سيف فهي الصحافية خلود التي لازمته في مرضه الأخير، حيث رحل عن عالمنا تاركاً وراءه أكثر من 150 فيلماً، و170 عملاً درامياً، و 100 مسرحية.