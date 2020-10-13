شاركت الفلوجر وخبيرة التجميل المصرية “سارة صبري” وحفيدة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة أصدقائها ومتابيعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة كشفت من خلالها عن إرتباطها رسميا في حفل عائلي بسيط.

وظهرت حفيدة أبو زهرة في الصورة هي وخطيبها وهم يقومون بقرأة الفاتحة، وعلقت علي الصورة وقالت: “الحمد لله حمداً كثيرا طيباً”، وتفاعل معها الكثيرون من أصدقائها مع الصورة وحرصوا علي تهنئتها بهذه المناسبة السعيدة.

عبد الرحمن أبو زهرة وحفيدته

وتعرف سارة صبري حفيدة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة علي مواقع التواصل الإجتماعي كمدونة وخبيرة تجميل تعيش في كندا، ومؤخرا قد اتجهت إلي تقديم الإعلانات عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي .

في سياقٍ آخر، أثار النجم الكبير عبدالرحمن أبو زهرة خلال الفترة الماضية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريحاته الصحفية التي أطلقها وقال من خلالها أنه يعاني من إكتئاب حاد بسبب عدم تلقيه عروضا فنية كما كان يحدث معه من قبل، وانه يفكر في إعتزال الفن بعد أن قدم الكثير والكثير طوال 6 عقود ماضية منذ بداية الستينيات.

وتعد آخر أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة “مسلسل حدوتة مرة”، الذي عُرض في رمضان 2019، بطولة النجمة غادة عبد الرازق والفنان مجدي كامل، أحمد صفوت، هاجر أحمد، محمد شاهين، كريم محجوب، أحمد صيام، سماح السعيد، محمد مهران ومفيد عاشور، إنتاج شركة إم بي أيه للإنتاج، إخراج ياسمين أحمد كامل، تأليف عمر عبدالحليم.