علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، “مارين” حفيدة الفنانة المصرية الراحلة “فاتن حمامة” من إبنتها نادية من زوجها الأول المخرج عز الدين ذو الفقار، والتى تداول روّاد السوشيال ميديا، مجموعة من الصور واللقطات العفوية لها مع زوج جدتها الثانى النجم العالمي الراحل “عمر الشريف”، الذي ظل يُعاملها كأنها حفيدة فعلية له، ولاقت تلك الصور انتشارا واسعاً إلي جانب عدد كبير من المشاركات والتعليقات الذين عبروا عن رقي العلاقة التي كانت تجمع بين عمر الشريف وإبنة فاتن حمامة من زوجها السابق والتي امتدت إلى حفيدتها .

ظلت العلاقة بين عمر الشريف ومارين كما لو أنها علاقة حقيقية بين جد وحفيدته ظلت العلاقة بين عمر الشريف ومارين كما لو أنها علاقة حقيقية بين جد وحفيدته رغم كون “مارين” حفيدة فاتن حمامة من زوجها الأول لكن عمر الشريف أصر على معاملتها هي الأخرى كما لو أنها حفيدته عمر الشريف ومارين إبنة نادية ذو الفقار رغم انفصال عمر الشريف وفاتن حمامة عام 1974 لم يتغير شيء من علاقة عمر الشريف بمارين حيث ظل على علاقة كبيرة معها لدرجة أنها كان يصحبها معه في رحلاته الخارجية وهي طفلة وكانت تعيش معه أحيانًا في محل إقامته في فرنسا ظل عمر الشريف بجوار مارين في مراحل حياتها المختلفة منذ طفولتها حتى بلوغها لسن الشباب

يُشار إلي أن فاتن حمامة تزوجت للمرة الأولي من مخرج السينمائي “عز الدين ذو الفقار”، بعد مرور أسبوع على بدء تصوير فيلم “خلود” في عام 1948، وتزوّجا إثر هذا وأنجبا إبنتهما “نادية”. وقبل الطلاق قدما معاً فيلم “موعد مع السعادة”، الذي تم تصويره في عام 1954. وبعد هذا تزوجت فاتن حمامة من النجم الراحل ​”عمر الشريف”​، وكان زواج فاتن الأخير من الدكتور “محمد عبدالوهاب” عام 1975 بعد أن انفصلت عن الفنان عمر الشريف بعام واحد، ومحمد عبدالوهاب هو طبيب أشعة شهير، عاش حياة هادئة مع فاتن ورافقها حتى مماتها.

أما عن وفاتها المنية فقد غايب الموت الممثلة المصرية فاتن حمامة، والملقبة بـ”سيدة الشاشة العربية”، يوم 17 يناير 2015 عن عمر ناهز (83 عاما)، وتعتبر فاتن حمامة من قبل الكثيرين علامة بارزة في تاريخ السينما العربية حيث عاصرت عقودا من تطور السينما المصرية، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن فاتن حمامة توفيت “إثر أزمة صحية مفاجئة”.