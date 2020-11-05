نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللنبانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو جديد لطفلتيها دانييلا ورهف من اجواء احتفالهما بعيد ميلاد احداهما.

ووثق مقطع الفيديو احتفال دانيلا ورهف بعيد ميلاد الأخيرة مع والدتهما زينب فياض، فيما علقت الأم على المقطع المصور بقولها:”هيك كان الوضع مبارح انهارت دانيلا بعد ما وصل كيك هدية بمناسبة عيد ميلاد رهف ولما وصلها كيك مع صورتها بثواني بلشت رقص مع انه بعد شهر عيدها”.

وأضافت:” بآخر الفيديو الحب اللي رح تشوفوه كله تمثيل من دانيلا شوفوا حركات كتفها من القهر ماشاءالله شو قوية! بنتي رهف كتير عاقلة تقبرني”.

وقد حظي مقطع الفيديو بردود فعل واسعة بين المتابعين بسبب التشابه الكبير في الملامح وفق قولهم مع جدتهما.

وانهالت التعليقات بين الجمهور وكانت أغلبها تركز على مدى التشابه بين ملامح وجه الطفلتين مع جدتهما هيفاء وهبي ووالدتهما زينب فياض، وقال أحدهم:” كلكم وجه هيفاء وهبي سبحان الله”، وأيّد هذا التعليق العديد من المتابعين، فيما كتبت أخرى:” ما أحلاهم شبه جدتهم هيفا”، و”ربنا يحفظهم البراءة ما أحلاها، كأني بشوف وجه هيفا”، و”ان شاء الله تنتهي هذه القطيعة بينكم، وبدنا صورة تجمعكم كلكم لأنكم حتكونوا نفس الوجه والملامح”. المصدر: فوشيا