تصدّرت ​سارة صبري​ الترند على موقع التواصل الإجتماعي في مصر، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها وهي تعايد المتابعين بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقالت سارة في الفيديو: “كل سنة واحنا طيبين رمضان كريم عليكم رمصان كريم عليي رمضان كريم علينا كلنا”.

سارة هي حفيدة الممثل المصري ​عبد الرحمن أبو زهرة​، ومن المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعية، والمعروفة بفيديوهاتها المتنوعة والمختلفة.

وقد ولدت سارة صبري في كندا وتعيش بين مصر وكندا، إذ تسافر إليها كثيراً، ولديها 3 أشقاء.وتنشر سارة مقاطع فيديو كوميدية عن مواضيع متنوعة لها علاقة بأسلوب الحياة، وتشارك أيضاً متابعيها بفيديوهات مع جدها عبد الرحمن، ومنها في اليوم العالمي للقُبلات، إذ نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحتضنه وتطلب منه أن تُقبّله، لكنه رفض، إذ مازحها قائلاً: “الواحدة بخمسين جنيه”، فحاولت تقبيله في غفلة، ليرد عليها: “لأ دا إحنا كدا هنعمل فيلم”.