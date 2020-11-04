شاركت زينب فياض إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمقطع فيديو لإبنتيها “دانيلا” و “رهف”، وهما تحتفلان بعيد ميلاد “رهف” الكبري، وأكد البعض على تشابه ملامح الطفلتين مع جدتهما الفنانة هيفاء وهبي.

وعلقت زينب على الفيديو وقالت:”هيك كان الوضع مبارح انهارت دانيلا بعد ما وصل كيك هدية بمناسبة عيد ميلاد رهف ولما وصلها كيك مع صورتها بثواني بلشت رقص مع انه بعد شهر عيدها”.. وأضافت :” بآخر الفيديو الحب اللي رح تشوفوه كله تمثيل من دانيلا شوفوا حركات كتفها من القهر ماشاءالله شو قوية! بنتي رهف كتير عاقلة تقبرني”.

في سياقٍ آخر، برزت شهرة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مستوى العالم لتصل الى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى في الوقت الحالي، الذي يتنافس فيها المرشحان دونالد ترامب وجو بايدن، حيث استغل أحد الأشخاص الناخبين محبته للفنانة هيفاء وهبي ودوّن اسمها في ورقته الانتخابية. ولم تترك الفنانة وهبي هذه المناسبة التي جعلت اسمها بين ترامب وبايدن من غير تعليق، إذْ استغلت إحدى التغريدات من خلال حسابها الرسمي بموقع “تويتر” لتترك “إيموجي” ضاحك.

وفي السياق الفنى، يلقى “مسلسل أسود فاتح” الذي تقوم ببطولته النجمة هيفا وهبي ويُعرض على قناة “شاهد vip” نجاحاً كبيراً تتردد أصداؤه على وسائل التواصل الاجتماعي، “مسلسل أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل .