كشف ​خالد سمير خالد​ حفيد الفنانة المصرية الراحلة ​أم كلثوم​ أسراراً جديدة لأول مرة عنها، وذلك في ذكرى رحيلها الـ46.

وقال خالد: “في البداية عاوز أبين مين هما أحفاد السيدة أم كلثوم، وهم أولاد شقيقها خالد وأنا منهم، وأحفاد آخرين أولاد شقيقتها، وأولادهم جميعا هم أحفادها والآخرين أقاربها وليسوا أحفادها كما يدعون”.

وكشف أن الاسم الحقيقي لكوكب الشرق هو “أم كلثوم إبراهيم سيد البلتاجي”، وليس “فاطمة إبراهيم سيد البلتاجي”، وهو الاسم الموجود في شهادة الميلاد وإعلان الوراثة والعزبة ملكها، واسمها عزبة أم كلثوم ووالدها إبراهيم سيد البلتاجي.

كما فجر مفاجأة أخرى بشأن ميلادها، فذكر أن الجميع يذكر أن تاريخ ميلادها أواخر كانون الأول/ديسمبر عام 1898، وهو خاطئ تماماً، فالتاريخ الحقيقي للميلاد هو 4 أيار/مايو عام 1904، وتوفيت عن عمر 71 عاماً وليس 76 عاماً، كما يقول المؤرخون.



