أحيا ” حسن هشام ” حفيد الفنان المصري الراحل ” حسن حسني ” الذكرى السنوية الأولى لوفاة جده في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

فكتب حسن هشام في منشوره متحدثا عن الأثر الذي تركه الفنان الراحل بين أفراد عائلته وتأثرهم الشديد بوفاته قائلا : ” زي النهاردة كان يوم فراقك .. لحظة ما سبتنا وسبت جوا كل واحد مننا علامة وألم كبير .. هتفضل مثلنا الأعلى في كل حاجة ” .

وتابع بكلمات مؤثرة : ” علمتنا إزاي نحب بعض وإن أهم حاجة هي لمتنا .. وجعنا لسه زي ما هو كأنه امبارح .. علمتني الصبر ويعني إيه تحب شغلك وأن أهم حاجة حب الناس .. كنا بنتعلم منك كل حاجة وكنت أطيب صاحب لكل واحد فينا ومصدر أمننا وبهجتنا وضهرنا ” .

وأضاف حفيد حسن حسني : ” من ساعتها تايهين ومش عارفين نتقبل فراقك بس لا اعتراض على قضاء ربنا والحمد لله على كل شيء .. هتفضل جوة كل بيت فينا .. أصعب حاجة لما يبقى الشخص اللي بيديك أسعد وأجمل اللحظات والذكريات يصبح ذكرى .. أراك عما قريب إن شاء الله ” .

يذكر أن الفنان حسن حسني كان قد رحل عن عالمنا في 30 مايو من العام الماضي عن عمر ناهز 84 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى وظل على إثرها بالعناية المركزة حتى فارق الحياة .