حفيد رئيس الجمهورية ميشال عون ممثلاً للمرة الأولى.. شاهدوا طرافة أبو طلال وماغي بو غصن

حرص وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران #باسيل على حضور العرض الأول الخاص بالفيلم اللبناني الكوميدي “تايم آوت” Time Out (كتابة كلود صليبا وإخراج رامي حنا وإنتاج إيغل فيلمز)، ليشهد على انطلاقة ابنه الأكبر غابريال في عالم التمثيل، حيث يؤدي في الفيلم دور الفتى الذي خطف قلب ابنة يورغو شلهوب، أستاذ التاريخ الذي يعيش صراعاً مع جارته الـ “دي جي” DJ ماغي بو غصن ينتهي بقصة حب مشروطة.

وعلمت “النهار” أن دخول حفيد رئيس الجمهورية ميشال #عون عالم السينما أتى بالمصادفة، حيث أن الشركة Eagle Films المنتجة للفيلم أدركت أن لدى غابريال رغبة في خوض غمار التمثيل إذ أنه يمتلك موهبة فنية لافتة، فتواصلت مع والديه وأسندت له دوراً يناسبه في “تايم آوت” Time Out، مؤكدةً أنه فتى ملتزم وخفيف الظل وقد أدّى دوره بإتقان وأضفى روحاً مرحة على كواليس التصوير.





