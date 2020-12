نشر ” عمر الشريف جونيور ” حفيد الفنان المصري الراحل ” عمر الشريف ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثار بها الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر عمر الشريف جونيور برفقة الممثلة الإسرائيلية ” روتم سيلا ” من كواليس تصوير المسلسل الاسرائيلي ” The Baker and The Beauty ” الذي أعلن عن إنضمامه له مؤخرا من تل أبيب .

وكتب حفيد عمر الشريف في تعليقه على الصورة قائلا : ” نحن ننظر إليك يا عاصي .. بدون فوتوشوب ” .