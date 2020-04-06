حفيد عمر الشريف يتصدر محركات البحث.. والسبب صورة فاضحة «بحمالة صدر»

بعد أن أعلن مثليته الجنسيه منذ عدة سنوات ولفت بهذا أنظار الجميع وأثار حوله الكثير من الجدل، نشر اليوم حفيد الفنان عمر الشريف والفنانه فاتن حمامة “عمر الشريف جونيور” صوره صادمة علي صفحته الشخصيه بموقع “إنستجرام” وهو علي أحدي الشواطئ بولاية كاليفورنيا الأمريكية مرتديًا حملة صدر ملونة خاصة بمايوة “بيكيني”

واضاف جونيور تعليقاً على هذا الصورة قائلاً: “عندما يتحدث دونالد ترامب.. يأتي ببالي مثلما أرتدي البكيني”.

وأثار بتلك الصوره استياء عدد كبيرمن المتابعين، وجاءت التعليقات عليه حامله كثيراً من السخريه والأنتقاد

ويُذكر أن جونيور كان يعمل سابقًا كعارض أزياء، ولكن سرعان ماغادر البلاد بعد انتهاء مراسم دفن جده الفنان “عمر الشريف”، مؤكداً أنه ممنوع من دخول مصر لأنه قد يخضع للمحاكمة بتهمة الترويج للفسق والفجور بعدم أن أعلن مثليته الجنسيه

وكان قد نشر جونيور مؤخرا علي إنستجرام صورة لـ جده الفنان عمر الشريف والنجمة فاتن حمامة وعلّق عليها قائلًا : ” أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة. ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة ” .