سخر عمر جونيور حفيد الممثل المصري الراحل عمر الشريف، والممثلة الراحلة فاتن حمامة، من تداول عدد من المواقع الاخبارية حول اعلانه حمله.

وفي التفاصيل، نقلت عدد من المواقع خبرا عن إعلان عمر الشريف جونيور حمله، وذلك بعد نشره مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على إنستغرام، لشاب يقوم بحركات راقصة، ومن شدّة إعجابه بهذا الشاب، أرفق جونيور تعليقًا، قال فيه: “أنا حامل”.

وقد اعلن عمر الشريف جونيور لاحقا استغرابه من تداول هذا الخبر وعلق ساخرا في “ستوري” آخر على إنستغرام، حيث كتب “بما ان الجميع يسأل.. الوالد هو نانسي عجرم”.





يذكر أن “عمر الشريف جونيور” كان قد اعترف، منذ سنوات، بمثليته الجنسية وكان قد صدم الجمهور بظهوره سابقًا، وهو يرتدي حمّالة صدر ملونة خاصة بمايوة “بيكيني” أثناء تواجده على أحد شواطئ ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية،