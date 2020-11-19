نشر الفنان المصري القدير محمود حميدة على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة حديثة له برفقة حفيده.

ولفت الأخير الأنظار حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أن ملامحه تغيرت وأصبح شاباً. ورأى بعضهم أن الطفل ورث الكثير من ملامح جدّه وأنه يشبهه إلى حد كبير، متسائلين عما إذا كان سيرث منه موهبة التمثيل أيضاً.

ومما جاء في التعليقات: “ربنا يخليكوا لبعض ويكون اترزق موهبتك” و”ولد وسيم” و”باشا زي جدو ماشاء الله”. وبدوره علق حميدة: “حفيدي الأعظم”. ويُشار إلى أن الحفيد كان قد نشر الصورة عبر حسابه الخاص في التطبيق وكتب معلّقاً عليها: “البرنس الغالي”.

يُذكر أن محمود حميدة فقد في أيلول (سبتمبر) الماضي (2020) شقيقه بحسب ما أعلنت حينها ابنته إيمان حيث عبّرت من خلال حسابها على “فيسبوك” عن حزنها لوفاة عمّها المهندس فايز حميدة. وفي هذا السياق كتبت: “لا إله إلا الله البقاء لله وحده، فى ذمة الله عمى فايز حميدة الحبيب. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله”.