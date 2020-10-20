نشر ” محمود عمرو ياسين ” حفيد الفنان المصري الراحل ” محمود ياسين ” منشورا له عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” وجه من خلاله رسالة مؤثرة إلى جده الذي وافته المنية الإسبوع الماضي .

وتضمن المنشور مقطع فيديو للفنان محمود ياسين في أحد اللقاءات التليفزيونية بالإضافة إلى صورة تجمع الفنان الراحل مع حفيده من طفولته .

وكتب محمود عمرو ياسين في تعليقه على ذلك قائلا : ” هيفضل شرف ليا طول حياتي إني شايل إسمك يا حبيبي ويارب أكون قد إسم محمود ياسين كإنسان قبل أي حاجة تانية .. ربنا يرحمك يا حبيبي وإن شاء الله نتقابل تاني في الجنة ” .