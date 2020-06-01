انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبرا عن إصابة الفنان المصري ” أمير كرارة ” بفيروس كورونا المستجد .

مما دفع مصدر مقرب من الفنان أمير كرارة إلى الخروج بنفي ما تم تداوله وإنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة .

حيث أكد المصدر أن أمير كرارة بصحة جيدة وإنه تفاجأ بالخبر ويقضي وقته في منزله ممارسا حياته الطبيعية .

وعلى جانب آخر خرج الفنان ” أحمد صلاح حسني ” شقيق زوجة أمير كرارة في تغريدة له للرد على تلك الشائعة معربا عن إستيائه منها ورغبته في معرفة السبب من وراء ذلك .

فكتب قائلا : ” أمير كرارة زي الفل .. ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة علي واحد إن جاله كورونا بدون دليل و لمصلحة مين فِي ظل هذه الظروف ” .