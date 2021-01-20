كشف الفنان اللبناني ” راغب علامة ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن خضوعه للحجر الصحي منذ إسبوعين بعد شعوره بأعراض فيروس كورونا المستجد .
وأشار إلى إنه قد خضع مؤخرا للتحليل الخاص بفيروس كورونا والتي جاءت نتيجته سلبية مطمئنا متابعيه ومحبيه عن حالته الصحية .
فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” صباح الخير للجميع .. منذ حوالي إسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة ” .
وتابع : ” أما اليوم أجريت فحص ال pcr والنتيجة والحمد لله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله .. Pcr negative ” .