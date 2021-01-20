كشف الفنان اللبناني ” راغب علامة ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن خضوعه للحجر الصحي منذ إسبوعين بعد شعوره بأعراض فيروس كورونا المستجد .

وأشار إلى إنه قد خضع مؤخرا للتحليل الخاص بفيروس كورونا والتي جاءت نتيجته سلبية مطمئنا متابعيه ومحبيه عن حالته الصحية .

فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” صباح الخير للجميع .. منذ حوالي إسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة ” .

وتابع : ” أما اليوم أجريت فحص ال pcr والنتيجة والحمد لله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله .. Pcr negative ” .

صباح الخير للجميع

منذ حوالي اسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة.

أما اليوم أجريت فحص ال pcr والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله

Pcr negative — RaghebAlama (@raghebalama) January 20, 2021