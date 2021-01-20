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كشف الفنان اللبناني ” راغب علامة ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن خضوعه للحجر الصحي منذ إسبوعين بعد شعوره بأعراض فيروس كورونا المستجد .

وأشار إلى إنه قد خضع مؤخرا للتحليل الخاص بفيروس كورونا والتي جاءت نتيجته سلبية مطمئنا متابعيه ومحبيه عن حالته الصحية .

فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” صباح الخير للجميع .. منذ حوالي إسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة ” .

وتابع : ”  أما اليوم أجريت فحص ال pcr والنتيجة والحمد لله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله .. Pcr negative ” .



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