انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا حول إصابة الفنان السعودي ” محمد عبده ” بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية .

وذلك بعد تداول مقطع فيديو له ظهر فيه مرتديا لكمامة وزعم رواد السوشيال ميديا بأن هذا الفيديو أثناء دخوله الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس .

الأمر الذي دفع ” عبد الرحمن ” نجل محمد عبده للخروج لنفي هذا الأمر في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” قال فيها : ” يا حبايبي والدي بخير .. إنتوا بخير ؟ ” .

كما نشرت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر مقربة لفنان العرب أن لا صحة لما أثير من شائعات حول حالته الصحية وأن الفيديو المتداول ظهر فيه محمد عبده وهو يدخل أحد الفنادق لإجراء بروفة لحفلته الأخيرة .