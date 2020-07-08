انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءا حلول إصابة الفنان المصري ” تامر حسني ” بفيروس كورونا المستجد .

الأمر الذي دفع تامر حسني إلى الخروج للرد على ما تم تداوله في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري حيث نفى إصابته بالفيروس .

وأكد على أن بعض المواقع قد روجت لتلك الشائعة التي لا أساس لها من الصحة فكتب قائلا : ” أنا بخير يا جماعة الحمد لله، بس في مواقع مزيفة فاضية شوية للإشاعات، فا كل يوم يستلموا حد شوية حتى بيذيفوا أخبار عن لسان مواقع كبيرة ” .

وتابع : ” بشكر اليوم السابع على التكذيب وعلى فكرة مش عيب لو تعبت أو أي حد تعب واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان لحماية الآخرين .. دي أمانة قدام ربنا حتى لو مش حاسس بأي أعراض وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا اللهم أمين ” .