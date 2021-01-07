انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول إصابة ” سما المصري ” بفيروس كورونا المستجد داخل السجن خلال تواجدها به لقضاء فترة العقوبة الصادرة بحقها .

وخرج ” أشرف ناجي ” محامي سما المصري بتصريحات صحفية لجريدة ” اليوم السابع ” لنفي هذا الخبر مؤكدا عدم إصابتها بفيروس كورونا وهو ما أثبتته الفحوصات والتحاليل الطبية التي قامت بها وجاءت نتيجتها سلبية .

وأشار إلى إنها كانت أصيبت بنزلة برد شديدة الإسبوع الماضي وتم نقلها إلى مستشفى السجن حيث قامت بتلك الفحوصات وشفيت منها .

وأضاف أشرف ناجي في تصريحاته أن الدليل على عدم إصابة سما بفيروس كورونا هو حضورها لجلسة يوم أمس الأربعاء السادس من يناير والتي كانت للنظر في وقف الحكم الصادر ضدها بحبسها لمدة عامين .

وأكد على أن إدارة السجن اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية السجينات حيث عقمت الأماكن وقامت بتطعيم السجينات ضد نزلات البرد ومن بينهن سما المصري ولم تظهر أي حالة إصابة بفيروس كورونا بسجن القناطر الخيرية .

يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قد قررت أمس الأربعاء حجز الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى محامى سما المصرى لوقف حكم حبسها عامين لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 3 فبراير المقبل للنطق بالحكم .