انتشر خبر منسوبا إلى ” الوكالة الوطنية للإعلام ” يتناول إصابة الفنانة اللبنانية ” فيروز ” بفيروس كورونا المستجد .

وهو الأمر الذي دفع الوكالة الوطنية للإعلام لبيان حقيقة الأمر حيث أكدت على أن هذا الخبر عار من الصحة .

كما نفت الأنباء التي تم تداولها على لسان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ” حمد حسن ” عن إصابة فيروز بفيروس كورونا .

ونفت أيضا الوكالة الوطنية أن ” ريما الرحباني ” إبنة فيروز كانت قد صرحت بأن والدتها بخير ولكنها لديها بعض الأعراض العادية فقط وبدأت بإجراءات الحجر المنزلي .

ويأتي تداول هذتا الخبر عقب وفاة الموسيقار ” إلياس الرحباني ” متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز ال 83 عاما .