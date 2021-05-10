خرجت الفنانة ” عزة مجاهد ” إبنة الفنانة ” فيفي عبده ” بتصريحات صحفية لها للكشف عن الحالة الصحية لوالدتها بالوقت الحالي وحقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول إصابة فيفي عبده بفيروس كورونا المستجد .

فأشارت عزة مجاهد إلى أن والدتها لم تصب بفيروس كورونا وأن هذا الكلام المتداول غير حقيقي مؤكدة على أن فيفي عبده تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية منه .

وعن الوضع الصحي لفيفي عبده قالت أن الحالة مستقرة وطمأنهم الأطباء بأنها تخطت مرحلة القلق وأصبحت الآن في مرحلة التعافي والنقاهة بعد إجرائها لعملية جراحية نتيجة الخطأ التي تعرضت له بتلقيها حقنة بالخطأ في ظهرها .

وأضافت عزة مجاهد أن والدتها قد خرجت من المستشفى وتمكث حاليا في المنزل ونصحها الأطباء بعدم الخروج منه بالوقت الحالي حتى تستعيد عافيتها تماما .