خرج الفنان ” عبد الله مشرف ” في وقت سابق بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن اعتزاله للفن .

فكتب في منشوره قائلا : ” الحمد لله الجمهور بيتفرج كل يوم على أعمالي في التلفزيون .. وأنا مش عايز أرجع تاني للفن واعتبروا ده اعتزال فني والحمد لله على حال الدنيا يعني ” .

وتابع : ” لما بلاقي أعمال خفيفة زي إعلان أو مشهد بعملها .. وأرى أن الشباب الحالي كويس جدا وليه مستقبل كبير في تطور الدراما والسينما ” .

لينفي بعد ذلك الفنان عبد الله مشرف اعتزاله للفن في مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي ” شريف عامر ” مؤكدا على أن ما كتبه في منشوره كان على سبيل ” الهزار ” على حد وصفه .

فقال أن الفن لا يوجد به اعتزال .. كما أكد على أن قلة الأعمال الفنية لا يمكن أن تسبب حزنًا بالنسبة له .

وأشار أنه يتلقى الكثير من عروض الأعمال الفنية للمشاركة فيها وأنه لا ينشغل بحجم الدور لكنه يهتم بأن يكون مؤثرًا بين الجمهور .. مضيفا : ” الحاجة اللي تدخل قلبي باعملها على طول .. لكن مفيش فنان بيعتزل ” .