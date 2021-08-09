انتشرت على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول إلقاء القبض على الفنان المصري ” إيمان البحر درويش ” واعتقاله بسبب التصريحات التي كان قد خرج بها وانتقد فيها الموقف المصري من أزمة سد النهضة واصفا ما يحدث ب ” تضييع النيل ” .

وتصدر هاشتاج ” إيمان البحر فين ” موقع تويتر وتساءل عدد من الناشطين عن سبب غياب إيمان البحر درويش عن الظهور منذ حوالي 13 يوما عبر حساباته على السوشيال ميديا الذي كان ناشطا عليها بشكل كبير .

وخرج مصدر أمني مصري بتصريحات له نافيا ما تم تداوله من أنباء عن اعتقال الفنان إيمان البحر درويش وأنها مجرد شائعات لا صحة لها على الإطلاق .. كما أكد على أنه لم يتم القبض عليه أو احتجازه .