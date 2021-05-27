تصدر اسم الناشطة السعودية هند القحطاني، التريند الأول عبر (تويتر) في المملكة، وذلك بعد أنباء حول القبض عليها في قسم الشرطة في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، بتهمة إستغلال أطفالها.

وأعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي ريان جيلر، القبض على هند القحطاني، واقتيادها للتحقيق في قسم الشرطة بمقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

ونشر ريان جيلر صورة عبر حسابه على (سناب شات) لسجل الشرطة يؤكد أنباء القبض على هند القحطاني، وكتب في تعليقه: (هند القحطاني على ذمة التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها.. دعواتكم الله يفك عوقها.. ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا).

وسبق أن تداولت حسابات إخبارية عبر (تويتر)، أنباء القبض على إحدى شهيرات (سناب شات) في أمريكا بسبب استغلالها لأطفالها في مقاطع فيديو من أجل تحقيق عائد مادي، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أنه وبعد تساؤلات كثيرة من قبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، حول صحة الخبر، ومطالبتهم هند بالتوضيح أو أن تطمئنهم عليها، شاركت (ساجي أم إيلين) عبر حسابها الموثق على سناب شات، Screenshot لـ رد هند عليها من خلال الرسائل على سناب شات، حيث قالت هند “يبغون يترزقون وتزيد مشاهداتهم على حساب أخبار كاذبة”، وعلقت ساجي على الصورة “احب أطمنكم كل ما يتداول عن هند اشاعات، هند بين عيالها وما فيها الا العافية”.