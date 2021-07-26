ترددت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إنفصال النجمة التركية ” نسليهان أتاغول ” عن زوجها الممثل التركي ” قادير دوغلو ” وذلك بسبب وجود خلافات بينهما .

وترجع تلك الخلافات إلى غيرة نسليهان أتاغول على زوجها من الممثلة التركية ” سيرا ” بسبب المشاهد التي تجمعه معها في مسلسله الجديد ” وصفة الحب ” .

لتخرج نسليهان لنفي تلك الأخبار بطريقة غير مباشرة حيث نشرت فيديو ترويجي لمسلسل زوجها عبر حسابها على إنستجرام مع إرفاق حسابه وحساب سيرا .

وبذلك تكون نسليهان أتاغول قد أكدت على أن كل تلك الأخبار المتداولة عن خلافها مع زوجها قادير دوغلو أو حتى انفصالهما من أجل مسلسله الجديد غير صحيحة .