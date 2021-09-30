حسم الممثل الشاب ” تيام مصطفى قمر ” نجل الفنان ” مصطفى قمر ” الجدل والشائعات التي ترددت مؤخرا حول ارتباطه بالممثلة الشابة ” ليلى أحمد زاهر ” خلال استضافته في برنامج ” اسألني ” المذاع على قناة cbc .

فأكد تيام مصطفى قمر على أن علاقته بليلى أحمد زاهر هي علاقة صداقة قوية فهي تعد من أقرب الأشخاص إليه داخل الوسط الفني واصفا إياها بأنها شقيقته الصغرى .

فقال: ” بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر كتير على السوشيال ميديا علشان أنا وليلى أصحاب قوي ” .

وتابع : ” وهي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان وهما الاتنين بالنسبالي من أقرب الناس ليا في الوسط وأكيد الناس بتحب تتكلم وتنشر أي حاجة ” .

وعن مواصفات الفتاة التي تجذب إنتباهه أشار إلى أنه يحب أن تكون شخصيتها قوية وتتمتع بالثقة بالنفس .