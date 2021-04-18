انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تم تداولها على موقع ” يوتيوب ” تحت عنوان : وفاء عامر تستأجر بلطجية وتقتحم فيلا ريهام حجاج وتلقنها علقة ساخنة .

ليخرج ” شعبان سعيد ” محامي وفاء عامر لكشف حقيقة هذه الفيديوهات معلنا تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار ” حمادة بركات ” حول ما أثير حول موكلته .

وجاء في البلاغ : ” فوجئت الشاكية بانتشار فيديو على يوتيوب يتضمن حدوث مشاجرة بفيلا الفنانة ريهام حجاج وزوجها محمد نبيل حلاوة .. وأخذ الراوي بالفيديو يتحدث عن مسلسل تشترك فيه الفنانة آيتن عامر شقيقة الشاكية وادعى أن هذه المشاجرة بسبب المسلسل ” .

وتابع : ” وحيث أن الشاكية تقوم بتصوير دورها في أحد المسلسلات خارج البلاد وقد فوجئت بهذا الفيديو وقد تناولته عدة صحف ما أثار الذعر لدى أقاربها وأصدقائها وجمهورها .. وتخشى الشاكية أن يكون هذا الفيديو وراءه أشخاص يرغبون في إيذائها هي وشقيقتها الفنانة آيتن عامر ” .

وأضاف : ” وقد يكون تخطيطا لارتكاب جريمة ويقصد إيذائها هي وشقيقتها وأسرتيهما إذ تستخدم شبكة الإنترنت في انتشار الشائعات وارتكاب الجرائم والتي قد تتسبب في حدوث كوارث ” .

وطالب شعبان سعيد في ختام البلاغ من النائب العام إصدار قرارا بالقبض على صاحبة القناة على موقع يوتيوب التي روجت هذا الفيديو الذي تضررت منه الفنانة وفاء عامر وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية .

يذكر أن خلافات كانت قد اشتعلت في الأيام الأخيرة بين أيتن عامر وشقيقتها وفاء عامر وبين الفنانة ريهام حجاج بسبب مسلسل ” كل ما نفترق ” .

حيث اتهمت أيتن ريهام حجاج بأنها حذفت مشاهد لها بالمسلسل وتم تبادل الاتهامات على السوشيال ميديا بين الثلاثي .