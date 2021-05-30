انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد باستئناف تصوير مسلسل ” عالم موازي ” للفنانة ” دنيا سمير غانم ” بعد فترة توقف بسبب الإصابات بفيروس كورونا التي لحقت بعدد كبير من طاقم العمل وكان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

ليخرج المنتج والفنان ” هشام جمال ” لنفي تلك الأخبار في منشور له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على موقع إنستجرام مؤكدا على عدم مناقشة أي شئ يخص المسلسل منذ توقفه .

وتضمن المنشور صورة للخبر الذي تم تداوله وكتب هشام جمال في تعليقه : ” الخبر كله غلط ولم يتم مناقشة أي شئ يخص المسلسل من يوم إصابة فريق العمل بكورونا ” .

وتابع : ” رجاء الدعاء بالرحمة للأستاذ سمير غانم والدعاء بالشفاء لأستاذة دلال عبد العزيز لأنها لسه تعبانة جدا ومحتاجة دعائكم والله ” .