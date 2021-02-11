أثار حساب يحمل إسم الفنان المصري ” يحيى الفخراني ” على موقع تويتر الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشره لتغريده أعلن من خلالها عن إعتزاله .

فتضمنت التغريدة صورة ليحيى الفخراني وجاء في التعليق عليها : ” صباح الخير أنا يحيى الفخراني .. أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يارب أكون قدرت افرحكم ” .

وخرجت الدكتورة ” لميس جابر ” زوجة الفنان يحيى الفخراني بتصريحات صحفية لكشف حقيقة هذا الخبر مؤكدة على إنه لا أساس له من الصحة وأن هذا الحساب لا علاقة لزوجها به وهو حساب مزيف .

وأشارت إلى أن يحيى الفخراني لم يعتزل وهو مشغول حاليا في تصوير مسلسله الجديد ” نجيب زاهي زركش ” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم .

وعلى جانب آخر علق أيضا الفنان ” نبيل الحلفاوي ” على هذه التغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قائلا : ” طبعا حساب مزور كالعادة .. يحيى مالوش أكاونت أصلا على تويتر ” .