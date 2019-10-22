حقيقة اعتزال المخرجة المصرية إيناس الدغيدي

أدلت المخرجة ” إيناس الدغيدي ” بتصريحات صحفية لترد على الشائعات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول اعتزالها العمل الفني وتفرغها للمشروعات الاستثمارية .

ونفت إيناس الدغيدي هذا الأمر وأن كل ما يتردد حول اعتزالها غير صحيح .

وقالت في تصريحاتها : ” لم اعتزل بالعكس اشتاق لعودتي إلى السينما كما أن المقربين مني ينتظروا هذه العودة .. اشتقت للوقوف خلف الكاميرات ولكن كل ما في الأمر أنني لن أقبل العودة بعمل لا يتناسب مع تاريخي ولا أرغب في التواجد بعمل تقليدي .. فالجمهور اعتاد مني على تقديم افلام جريئة ” .

حيث اشتهرت إيناس الدغيدي بتقديمها لأفلام تتسم بالجرأة والإثارة وتناقش قضايا مثيرة وشائكة .. ومن أبرز أعمالها السينمائية : ” مذكرات مراهقة والباحثات عن الحرية ودانتيلا وعفوا أيها القانون وكلام الليل ” .

يذكر أن آخر الاعمال السينمائية التي قدمتها إيناس الدغيدي كان في عام 2009 وهو فيلم ” مجنون الأميرة ” .