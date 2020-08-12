انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي تغريدة تداولها عدد كبير من المتابعين من حساب يحمل إسم الفنان المصري ” عبد الرحمن أبو زهرة ” .

والتي جاء فيها : ” بعد إذن أي حد يشوف التويتة دى يعملها ريتويت .. أنا أبحث عن عمل لأن مبقتش قادر على العيشة ” .

وتابع : ” من ٣ سنوات وأنا قاعد فى البيت وحرفيا مبقتش لاقى آكل .. أنا تعبت من القعده في البيت .. أي حاجة بس تكون آدمية ومحترمة تحترم ما قدمته من تاريخ ” .

ليخرج أبناء الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مؤكدين أن هذا الحساب لا يخص والدهم ولا علاقة له بهذه التغريدة وأن هناك من ينتحل شخصيته ويقوم بإطلاق الشائعات عنه .

فكتب أحمد أبو زهرة في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي تضمن هذه التغريدة معلقا عليها : ” أنا بجد مش فاهم هي الناس اللي بتعمل حسابات مضروبة وبتكتب كلام بالشكل ده بتستفيد إيه ” .

كما نشرت ” سحر أبو زهرة ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” للتعليق على الأمر مبدية إنزعاجها منه والتأكيد على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

فقالت : ” الاستاذ عبد الرحمن أبو زهرة ليس له حساب على تويتر وهناك أكونت غير حقيقى بإسمه ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيا وكل ما ينشر بهذا الأكونت غير حقيقى ومحض افتراءت ” .