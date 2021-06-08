تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة لا تتضح هويتها أو ملامحها بشكل واضح من داخل غرفة العناية المركزة وهي تتنفس عبر ماسك الأكسجين وهو ما دفع البعض إلى تخمين أن هذه السيدة هي الفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

ونفى مصدر مقرب من دلال عبد العزيز أن تكون هذه الصورة لها مؤكدا على أن زيارتها في المستشفى ممنوعة وغير مسموح بها سوى لإبنتيها ” دنيا وإيمي ” وفقا للإجراءات والقيود المشددة التي وضعتها إدارة المستشفى على طاقم التمريض والفريق الطبي .

ووفقا لمجلة ” سيدتي ” فإن الصورة التي تم تداولها وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير هي مجرد “سكرين شوت” من تقرير تم عرضه مؤخرا عن حالة فيروس كورونا في مصر .

والذي قدم من خلاله الدكتور ” محمد عوض تاج الدين ” مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية التطورات الصحية لدلال عبد العزيز .. ومع عرض تلك الصورة في التقرير أثناء حديثه عنها ظن البعض أنها للفنانة دلال عبد العزيز .