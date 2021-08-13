تصدر إسم الفنان السوري علي الديك حديث الصحف التركية، وذلك بعد إنتشار خبر عن خضوعه للتحقيق بتهمة الإساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والغناء للرئيس السوري بشار الأسد.

صحيفة “زمان” التركية أفادت بأن السلطات في أنقرة فتحت تحقيقاً مع علي الديك بتهمة الإسارة لأردوغان.

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جاء إلى #تركيا، بكل حرية وأقام حفل فني ثم قام بتوجيه الإساء لرئيسنا، ويظن أنه سيخرج من تركيا كما دخل.



لن يتم تقطيعه ولا إذابة جسده بل سيتم التحقيق معه وفق العدالة. pic.twitter.com/50rR92ekBZ — الرادع التركي (@RD_turk) August 10, 2021

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل الازمة، مشيرةً إلى أن الفنان السوري قال خلال إحيائه مؤخراً حفل زفاف في حي ساماندا بولاية هاتاي بجنوب تركيا، “وينه أردوغان وينه؟”، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات عديدة، مشيرة إلى أن “السلطات التركية اعتبرت أن هذه العبارة تحمل تهكما على الرئيس أردوغان.

وأضافت الصحيفة أن الديك أشاد خلال الحفل أكثر من مرة بالرئيس السوري بشار الأسد ووالمسلحين المناهضين لتركيا.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن منظم الحفل رفيق إيريلماز قوله إن “الديك هو أحد أقارب صاحب الحفل، لذا طلب منه حضور العرس والغناء فيه، وأن الغناء كان باللغة العربية، ولم يكن الفنان يقصد رئيس الجمهورية بكلامه، بل نادى على والد العريس الذي يدعى أردوغان راي”.

وهو الأمر الذي أكده علي الديك بنفسه من خلال مقابلة له أجرتها معه قناة تركية محلية مختصة بأخبار منطقة (السويدية) في هاتاي عبر يوتيوب.

وقال:”لقد قلت بالضبط (وينو أردوغان بي/والد العريس) ثم سألت عن عم العريس المدعو (محمود)، أي أنني كنت أقصد والد العريس وليس كما حرفها ذاك الصحفي الذي قام بنشر الخبر، ولا أدري لماذا قام بهذا الامر”.

وعلي الديك، مغني شعبي سوري، ولدَ في منطقة رأس البسيط في قرية الزيتونة في محافظة اللاذقية، لعائلة فنية، فأخويه الفنانين عمار الديك وحسين الديك، واسم علي الديك الحقيقي علي هرمز.