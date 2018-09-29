حقيقة القبض على قتلة تارة فارس

كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية، ليل الجمعة- السبت، حقيقة القبض على قتلة الموديل تارة فارس، التي قتلت ظهر الخميس، فيما أشار الى استدعاء 10 من أقربائها ومعارفها بغرض الحقيق.

وقال المصدر في حديث لموقع (بغداد اليوم)، إن “بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفاده القبض على قتلة المودل تارة فارس”، مبيناً أن “هذا الخبر غير دقيق”.

وأوضح، أن “الشخص الذي تم القبض عليه لحظة الحادث هو الشخص الذي كانت المتوفية ذاهبة اليه وهو موقوف الان في مقر الاستخبارات لغرض التحقيق”.

ولفت إلى أن “أحد والدي الشخص المعتقل يعمل في مجال القضاء”، مضيفاً أنه “تم استدعاء أكثر من ١٠ اشخاص لهم معرفة بالمتوفية لغرض التحقيق معهم”.

وأشار المصدر إلى ان “هناك فريقاً فنياً يعمل على فتح جهاز موبايل المتوفية للإطلاع على الرسائل والصور حتى تكتمل الخيوط”.