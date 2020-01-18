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حقيقة المفاوضات بين أسرة عائلة قتيل فيلا نانسي عجرم وفادي الهاشم وقصة ال 500 مليون دولار

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انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حول وجود مفاوضات بين الدكتور ” فادي الهاشم ” زوج الفنانة ” نانسي عجرم ” وبين أسرة القتيل ” محمد موسى ” الذي لقى مصرعه داخل فيلتهم على يد الهاشم .

وأن تلك المفاوضات جاءت بعد مطالبة مقربين من أهل موسى مبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم مقابل تسوية القضية .

مما دفع ” غابي جرمانوس ” محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم للخروج للرد على تلك الشائعات حيث نفى دخول موكله في أية مفاوضات مع أسرة القتيل .

وعلق قائلا : ” نحن في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة وسيكون للقضاء الكلمة الفصل والنهائية في هذه القضية ” .

 

 

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