حقيقة انفصال الموزع أحمد إبراهيم عن أنغام وعودته إلى زوجته الأولى

أعلن الموزع الموسيقي ” أحمد إبراهيم ” عن غضبه الشديد من الشائعة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب صحفية قامت بنشر خبر عن عودته لزوجته الأولى ” ياسمين عيسى ” وانفصاله عن زوجته الحالية الفنانة المصرية ” أنغام ” .
ليخرج أحمد إبراهيم عن صمته للرد على هذه الشائعة في بيان أصدره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” ليوضح حقيقة الأمر وينفي تلك الشائعة مطالبا وسائل الإعلام والصحافة بتحري الدقة فيما تنشره عن حياته الخاصة واحترام خصوصيات الآخرين .
وأرفق أحمد إبراهيم مع البيان صورة لمحادثة ” واتس آب ” تمت بين زوجته الأولى والصحفية التي نشرت الخبر تطلب منها ياسمين عيسى أن تنفي الخبر .
وجاء في البيان : ” هي مش أم أولادي بعتتلك وقالتلك انفي الخبر على لسانها وإنك غير مصرح ليكي تتكلمي عن حياتها الخاصة .. مش هي صاحبة الشأن ؟ ” .
وأكد أحمد إبراهيم أن نشر الخبر في هذا التوقيت هدفه إحراج أم أولاده أمام عائلتها ووضعه في موقف صعب أمام زوجته أنغام وإظهارها بصورة سيئة أمام جمهورها .
قال النبي (ص)مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِهي مش ام اولادي بعتتلك و قالتلك انفي الخبر…
Posted by Ahmed Ibrahim on Sunday, June 30, 2019