نشرت المخرجة ” كاملة أبو ذكري ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كشفت من خلاله حقيقة ما أثير من أخبار حول تبرعها ب ” طرف صناعي ” للفنان ” شريف دسوقي ” بعد بتر قدمه .

حيث نفت كاملة أبو ذكري علاقتها بهذا الأمر موضحة أن صديقة لها هي من طلبت التبرع بالطرف الصناعي لشريف دسوقي .

فكتبت في منشورها قائلة : ” صديقة عزيزة عليا من زمان كلمتني وطلبت إنها عايزة تتبرع لأستاذ شريف دسوقي بالطرف الصناعي .. صديقتي عايزة تعمل كده من حبها وإيمانها بأستاذ شريف دسوقي ” .

وتابعت كاملة أبو ذكري : ” ومش عايزة أقول هي مين علشان عارفة إنها بتعمل كده مش علشان الترند والشهرة .. هي أصلا من خارج الوسط الفني ” .

وأضافت : ” أنا ماليش علاقة بالتبرع أنا مجرد نقلت رسالتها هي ربنا يجازيها كل خير وصلت ليه الرسالة .. أنا بكتب البوست ده لإني لقيت أخبار بتقول إني عايزة أتبرع لأستاذ شريف وده مش صح ما ينفعش أخد خير حد غيري عايز يعمله .. حبيت بس أصحح الخبر ” .

يذكر أن الفنان شريف دسوقي كان قد خضع لعملية بتر قدم سكري مساء يوم الإثنين الماضي على خلفية تعرضه لإصابة بقدمه أثناء تصوير فيلم ” وقفة رجالة ” .. واكتشف الأطباء بعد ذلك إصابته بمرض السكري في مرحلة متقدمة .