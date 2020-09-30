أجرت الفنانة المصرية ” مي عمر ” مقابلة مع برنامج ” Lite Show ” المذاع على قناة الحياة كشفت من خلالها عن حقيقة ما تم تداوله مؤخرا عن تجسيدها لشخصية الفنانة الراحلة ” فاتن حمامة ” .

حيث نفت مي عمر هذا الأمر مشيرة إلى أن ما قالته هو أنها تتمنى ترك تاريخ يشبه تاريخ فاتن حمامة ولكنها لا تحب أعمال السِّير الذاتية .

وعلى جانب آخر قالت أن مسلسلَي ” الأسطورة ” و” الفتوة ” من أحب أعمالها إليها .. وذلك لأن ” الأسطورة ” هو من عرّف الجمهور بها و ” الفتوة ” بسبب دورها فيه والحقبة التاريخية التي تتناولها أحداثه .

وأكدت مي عمر أن البطولة المطلقة تأتي في وقتها المناسب بعد أن قدمت أعمالا مهمة للغاية مع نجوم مهمين جدا .