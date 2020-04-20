ترددت شائعات مؤخرا حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري ” خالد النبوي ” على خلفية غضبه من الحملة الدعائية والبوستر الخاص بمسلسله الجديد ” لما كنا صغيرين ” والذي تصدرته الفنانة ” ريهام حجاج ” التي تشاركه بطولته .

وهو ما اعترض عليه خالد النبوي ودفعه إلى إصدار بيانا كشف من خلاله عن تفكيره بالاعتزال .

وخرج نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” بتصريحات له لنفي ما تردد عن وضع خالد النبوي الصحي وأن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة .

كما أكد على أن النبوي بصحة جيدة .. وكان قد خضع مؤخرا لبعض الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات في القاهرة وتبين بعد ذلك أن حالته الصحية لا تستدعي القلق ولا تلزمه بالبقاء بالمستشفى .

ولكن الأطباء المتابعين لحالته الصحية أكدوا له على ضرورة عدم بذل أي مجهود من الممكن أن يؤثر على صحته خصوصا وأنه خضع منذ عدة شهور لعملية جراحية في القلب .