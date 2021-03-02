انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري ” عادل إمام ” .

حيث أثير بإنه مصابا بفيروس كورونا المستجد .. وأنباءا أخرى تداولت إصابته بصعوبة في التنفس نتيجة التدخين لسنوات طويلة مما اضطر إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي .

ليخرج المنتج ” عصام إمام ” شقيق عادل إمام بتصريحات صحفية له نفى من خلالها كل ما تردد حول الوضع الصحي لشقيقه ومؤكدا على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة .

وأشار عصام إمام إلى أن شقيقه الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويقضي وقته مع أسرته وأحفاده حاليًا وملتزما بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد .

كما أعرب عن استيائه من تداول مثل هذه الأخبار الغير صحيحة مطالبا الجميع بمراعاة شعوره وشعور أسرته وعدم تداول الشائعات .

وعلى جانب آخر خرجت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسئولة عن الملف الصحي بها الفنانة ” نهال عنبر ” بتصريح لها أيضا لنفي هذه الشائعات وعلقت على ذلك قائلة : ” مفيش الكلام دا وياريت يسيبوا الراجل في حاله، مش كل شوية يطلعوا إشاعات وهو بخير ” .