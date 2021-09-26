انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التغريدات تويتر خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول تعرض الفنان الأردني ” منذر رياحنة ” للضرب من جانب أبناء الفنان ” جورج وسوف ” في كواليس حفل والدهم الذي أقيم مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان جرش .

وياحسرتي عليك يالفنان الاردني #منذر_رياحنه يتعرض لشجار من قبل ابناء #جورج_وسوف — Ibtisam Al Manaseer l ابتسام المناصير (عباديه) (@IbtisamManaseer) September 24, 2021

وهو ما دفع الفنان ” منذر رياحنة ” إلى الخروج لكشف حقيقة الأمر ونفيه في تصريحات له لبرنامج ” ET بالعربي ” في تسجيل صوتي جاء فيه : ” لم يكن هناك أي خلاف وإذا إنتشر شيء فهو عن خلاف ناس بدها تدخل وناس بدها تطلع وهذا شيء بسيط لا يذكر وبيصير بأي مهرجان ” .

وتابع : ” كان لي الشرف إني أقدم سلطان الطرب جورج وسوف ضيفنا وضيف الأردن هو وكل اللي معاه والحمد لله إحنا قدمنا مهرجان أردني عريق .. بحب أشكر معالي الوزير علي العايد وبحب أشكر مدير المهرجان الصديق أيمن سماوي وأنا دايماً بخدمة الأردن وبخدمة أي شيء ممكن نقدمه للأردن ” .

كما نشر منذر رياحنة صورة تجمعه بسلطان الطرب جورج وسوف من الحفل عبر حسابه على إنستجرام وكتب في تعليقه عليها : ” نورتنا حبيب الكل سلطان الطرب جورج وسوف .. نورت بلدك .. بعد طول غياب .. أهم شيء المعلقة ” .